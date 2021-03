AstraZeneca | il risultato dell’autopsia sul prof di Biella | stroncato da un arresto cardiaco

(Di martedì 16 marzo 2021) Nessuna correlazione evidente tra l’inoculazione del sieroe le cause del decesso. L’autopsia eseguita questa mattina su Sandro Tognatti, l’insegnante 57enne della provincia di, morto 14 ore dopo la vaccinazione sembra escludere ogni nesso di causalità tra i due eventi. Sotto ililo psicologico, tuttavia, nulla toglie e nulla aggiunge in termini di certezze ai tanti storditi dalla sospensione dida parte delle Agenzie del farmaco di mezza Europa. Tra queste, anche la nostra Aifa. Una sospensione, recitava la nota, «in via precauzionale» e «in attesa dei dovuti chiarimenti» da parte della società anglo-svedese produttrice del siero. Il referto definitivo solo dopo l’esame istologico In molti, tuttavia, speravano di ricevere certezze granitiche dall’autopsia di Tognatti disposta ...

In Europa, intanto, l'attenzione è catalizzata sul vaccino di AstraZeneca, sul quale Ema si ... Si tratta di un aumento maggiore di quello previsto da alcuni analisti che stimavano un risultato pari a ...'È vero che l'esito delle misure in essere per effetto della zona rossa qualche piccolo risultato possa avere un incremento - aggiunge - anche al netto della problematica momentanea su AstraZeneca, ...Il controverso vaccino di AstraZeneca resta sospeso per ora in molti paesi della ... È aumento maggiore di quello previsto da alcuni analisti che stimavano un risultato pari a 74 punti.