Ardea, certificati anagrafici nelle tabaccherie: avviato il servizio (Di martedì 16 marzo 2021) Da oggi i certificati per chi è residente ad Ardea si possono fare anche in tabaccheria, al costo di soli due euro. Il servizio, comodo e veloce, è attivo da questa mattina in nove esercizi pubblici convenzionati, selezionati dalla FIT (Federazione Italiana Tabaccai). Il primo a testarne l’efficacia è stato l’assessore Alessandro Possidoni. «Con questo ulteriore servizio continua il processo di digitalizzazione del Comune di Ardea. Siamo i primi nel Lazio ad avere attivato questo servizio. Considerato che i certificati rappresentano una delle maggiori richieste da parte dei cittadini, la convenzione con la FIT la convenzione con la FIT consentirà di ridurre il carico di lavoro per gli uffici e permetterà ai cittadini di avere in tempi rapidissimi di cui hanno bisogno», ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 marzo 2021) Da oggi iper chi è residente adsi possono fare anche in tabaccheria, al costo di soli due euro. Il, comodo e veloce, è attivo da questa mattina in nove esercizi pubblici convenzionati, selezionati dalla FIT (Federazione Italiana Tabaccai). Il primo a testarne l’efficacia è stato l’assessore Alessandro Possidoni. «Con questo ulteriorecontinua il processo di digitalizzazione del Comune di. Siamo i primi nel Lazio ad avere attivato questo. Considerato che irappresentano una delle maggiori richieste da parte dei cittadini, la convenzione con la FIT la convenzione con la FIT consentirà di ridurre il carico di lavoro per gli uffici e permetterà ai cittadini di avere in tempi rapidissimi di cui hanno bisogno», ...

CorriereCitta : Ardea, certificati anagrafici nelle tabaccherie: avviato il servizio - CorriereCitta : Ardea, via al servizio per richiedere i certificati anagrafici in Tabaccheria: ecco quelle convenzionate e come fare - italiaserait : Ardea, certificati anagrafici dal tabaccaio, ecco quando parte il servizio e quanto costa -