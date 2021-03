Accordo tra comuni telesini: a Puglianello è già tempo di Recovery Fund (VIDEO) (Di martedì 16 marzo 2021) tempo di lettura: < 1 minuto? Si è tenuta questa mattina presso la sala consiliare del comune di Puglianello, l’incontro sull’Accordo di programma tra i comuni di Telese Terme, Solopaca, Dugenta, Amorosi, Castelvenere e Frasso Telesino, oltre naturalmente alla capofila Puglianello, con il giovane sindaco Francesco Maria Rubano che ha fatto gli onori di casa, accogliendo intorno ad un unico tavolo i sindaci dei sette comuni telesini che al termine dell’incontro hanno firmato l’Accordo per la definizione e attuazione di interventi di Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile con il sostegno, in termini economici, del Recovery Fund. L’idea del sindaco Rubano, ha trovato l’interesse prima e l’adesione poi, dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021)di lettura: < 1 minuto? Si è tenuta questa mattina presso la sala consiliare del comune di, l’incontro sull’di programma tra idi Telese Terme, Solopaca, Dugenta, Amorosi, Castelvenere e Frasso Telesino, oltre naturalmente alla capofila, con il giovane sindaco Francesco Maria Rubano che ha fatto gli onori di casa, accogliendo intorno ad un unico tavolo i sindaci dei setteche al termine dell’incontro hanno firmato l’per la definizione e attuazione di interventi di Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile con il sostegno, in termini economici, del. L’idea del sindaco Rubano, ha trovato l’interesse prima e l’adesione poi, dei ...

