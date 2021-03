Ve ne siete mai accorti?, il nuovo show di Maurizio Battista stasera su Rai2 (Di lunedì 15 marzo 2021) Su Rai2 alle 23:15 parte ogni lunedì per quattro settimane Ve ne siete mai accorti?, il nuovo show comico di e con Maurizio Battista. Maurizio Battista torna da stasera su Rai 2 - in seconda serata - con un programma in 4 puntate, dal titolo Ve ne siete mai accorti?, a partire dalle 23.15 per quattro settimane. Il comico romano, con la sua comicità e il suo sguardo attento e scrupoloso, esaminerà e porterà simpaticamente "alla gogna" tutti quei gesti che - quotidianamente - poniamo in essere senza un apparente motivo, facendo luce sui costumi degli Italiani e sulle loro gestualità quotidiane, bizzarre e, talvolta, inconsce. Quante volte - durante la giornata - ci sorprendiamo a compiere ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 marzo 2021) Sualle 23:15 parte ogni lunedì per quattro settimane Ve nemai?, ilcomico di e contorna dasu Rai 2 - in seconda serata - con un programma in 4 puntate, dal titolo Ve nemai?, a partire dalle 23.15 per quattro settimane. Il comico romano, con la sua comicità e il suo sguardo attento e scrupoloso, esaminerà e porterà simpaticamente "alla gogna" tutti quei gesti che - quotidianamente - poniamo in essere senza un apparente motivo, facendo luce sui costumi degli Italiani e sulle loro gestualità quotidiane, bizzarre e, talvolta, inconsce. Quante volte - durante la giornata - ci sorprendiamo a compiere ...

