Vaccino anti Covid, sequestrato un altro lotto AstraZeneca: dosi ritirate in tutta Italia (Di lunedì 15 marzo 2021) Si sta procedendo, in queste ore, al sequestro del lotto di Vaccino AstraZeneca (ABV5811). I Carabinieri dei Nas stanno procedendo, su tutto il territorio nazionale, all’esecuzione di un decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Biella, relativo al lotto di Vaccino Covid-19 prodotto dall’azienda AstraZeneca, identificato dal n. ABV5811. Le attività dei Carabinieri NAS sono in corso di svolgimento presso tutti gli HUB di distribuzione e i centri di vaccinazione ove sono stati consegnati complessivamente 393.600 dosi, al fine di porre a vincolo i quantitativi non ancora somministrati e presenti in giacenza. Leggi anche: Congiunti, posso andare dal mio fidanzato in zona rossa? Regole per fidanzati e spostamenti tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) Si sta procedendo, in queste ore, al sequestro deldi(ABV5811). I Carabinieri dei Nas stanno procedendo, su tutto il territorio nazionale, all’esecuzione di un decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Biella, relativo aldi-19 prodotto dall’azienda, identificato dal n. ABV5811. Le attività dei Carabinieri NAS sono in corso di svolgimento presso tutti gli HUB di distribuzione e i centri di vaccinazione ove sono stati consegnati complessivamente 393.600, al fine di porre a vincolo i qutativi non ancora somministrati e presenti in giacenza. Leggi anche: Congiunti, posso andare dal mio fidanzato in zona rossa? Regole per fidanzati e spostamenti tra ...

