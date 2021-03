Unioni civili, retro front del Vaticano: dall’apertura del Papa alla mancata benedizione di una coppia omosessuale (Di lunedì 15 marzo 2021) Nonostante l’apparente apertura del Papa sulle Unioni civili, poi smentita dal Vaticano, la Congregazione per la dottrina della fede ha deciso di non concedere la benedizione agli omosessuali. La notizia ha fatto il giro del web, attirando anche l’attenzione di volti noti. L’intervista montata Si tratta del documentario di Evgeny Afineevsky, che avrebbe tagliato pezzi diversi di una vecchia intervista a Papa Bergoglio, ricavandone una nuova, rivisitata. Il Vaticano in quell’occasione rispose prontamente con una nota, in cui chiariva che il Papa durante l’intervista “aveva fatto in primo luogo un riferimento pastorale circa la necessità che, all’interno della famiglia, il figlio o la figlia con orientamento omosessuale non siano mai ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 15 marzo 2021) Nonostante l’apparente apertura delsulle, poi smentita dal, la Congregazione per la dottrina della fede ha deciso di non concedere laagli omosessuali. La notizia ha fatto il giro del web, attirando anche l’attenzione di volti noti. L’intervista montata Si tratta del documentario di Evgeny Afineevsky, che avrebbe tagliato pezzi diversi di una vecchia intervista aBergoglio, ricavandone una nuova, rivisitata. Ilin quell’occasione rispose prontamente con una nota, in cui chiariva che ildurante l’intervista “aveva fatto in primo luogo un riferimento pastorale circa la necessità che, all’interno della famiglia, il figlio o la figlia con orientamentonon siano mai ...

