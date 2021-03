Un Posto al Sole, anticipazioni: Rossella scopre la tresca tra Patrizio e Clara (Di lunedì 15 marzo 2021) Giorgia Gianetiempo Grande dolore in arrivo a Un Posto al Sole per Rossella (Giorgia Gianetiempo). Grazie alla collega e amica Ilaria (Greta Berti), la giovane apprenderà infatti della “frequentazione” in corso tra il fidanzato Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) e Clara Curcio (Imma Pirone). Inizialmente presa alla sprovvista, Rossella non saprà come reagire di fronte a tale scoperta, anche se poi affronterà il traditore Patrizio. Ecco le anticipazioni da lunedì 15 a venerdì 19 marzo 2021. Un Posto al Sole – anticipazioni puntata 5651 – lunedì 15 marzo 2021 L’imprevisto ritorno di Michele spinge Silvia a un importante e difficile confronto. Patrizio è sempre più tormentato, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 15 marzo 2021) Giorgia Gianetiempo Grande dolore in arrivo a Unalper(Giorgia Gianetiempo). Grazie alla collega e amica Ilaria (Greta Berti), la giovane apprenderà infatti della “frequentazione” in corso tra il fidanzatoGiordano (Lorenzo Sarcinelli) eCurcio (Imma Pirone). Inizialmente presa alla sprovvista,non saprà come reagire di fronte a tale scoperta, anche se poi affronterà il traditore. Ecco leda lunedì 15 a venerdì 19 marzo 2021. Unalpuntata 5651 – lunedì 15 marzo 2021 L’imprevisto ritorno di Michele spinge Silvia a un importante e difficile confronto.è sempre più tormentato, ...

