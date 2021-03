Traffico Roma del 15-03-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi nessun problema in queste ore sulla rete viaria cittadina pocoregistrato anche in virtù delle restrizioni sugli spostamenti per far fronte all’emergenza sanitaria in corso nessuna segnalazione sul raccordo sulle autostrade anche sulla tangenziale e sulle principali vie consolari non si registrano impedimenti nuovi in via di Grottarossa la strada è transitabile a senso unico alternato in prossimità di via Germana Stefanini inevitabile la formazione di code e di attese nelle due direzioni proseguono i lavori sulla-fiumicino lavori che comportano la chiusura in direzione dell’EUR tra l’uscita Magliana Trastevere le lettere Fontane chi proviene da Fiumicino è dal raccordo anulare trova quindi l’uscita obbligatoria allo svincolo ma a Trastevere il ...