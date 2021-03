Tanti auguri a Paul Pogba | il centrocampista francese campione del mondo

(Di lunedì 15 marzo 2021)è nato vicino a Parigi il 15 marzo 1993. Ilha giocato nella Juventus, prima di fare ritorno al Manchester United. Nel 2018 ha vinto il Mondiale.! Iltransalpino spegne 28 candeline, essendo nato a Lagny-sur-Marne il 15 marzo 1993. Gli esordi neldel calcio I genitori di, emigrati dalla Guinea, lo iscrivono a sei anni alla squadra del Roissy-en-Brie, una banlieu parigina. Nel 2006 svolge un positivo provino per il Torcy; dopo una stagione approda nelle giovanili del Le Havre. In Alta Normandia diventa uno dei leader dell’under 16, conducendo i suoi compagni a disputare anche la finale per il titolo nazionale contro il Lens. Il ...

