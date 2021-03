Stop ad AstraZeneca. L’Italia si unisce a Francia, Germania e Spagna (Di lunedì 15 marzo 2021) Anche L’Italia dice Stop, in via precauzionale, al vaccino AstraZeneca. Il divieto è valido su tutto il territorio nazionale. La stessa decisione è stata adottata anche da Germania, Spagna, Francia e Danimarca. Resta il nodo su come garantire la seconda dose a chi già ricevuto la prima E’ ufficiale: anche L’Italia ha bloccato le somministrazioni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 15 marzo 2021) Anchedice, in via precauzionale, al vaccino. Il divieto è valido su tutto il territorio nazionale. La stessa decisione è stata adottata anche dae Danimarca. Resta il nodo su come garantire la seconda dose a chi già ricevuto la prima E’ ufficiale: ancheha bloccato le somministrazioni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

TgLa7 : ??#AstraZeneca: ripresi vaccini in #Piemonte, stop soltanto al lotto ABV5811 del quale faceva parte il vaccino sommi… - HuffPostItalia : Vaccini, non la scienza ma i governi hanno deciso lo stop a Astrazeneca - Corriere : L’Aifa sospende AstraZeneca in tutta Italia. Stop anche in Germania e in Francia in attesa «del parere dell’Ema di… - Carla299956171 : RT @ChiodiDonatella: #ITALIA DA OGGI #ZONAROSSA Lo stop al #vaccino #AstraZeneca. #Pianovaccinale a rischio caos. E il nuovo #segretarioPd… - CiccioniSe : RT @Adnkronos: #Vaccino #AstraZeneca, stop in fila: 'Fortunata a non farlo o sfortunata?' -