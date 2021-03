“Speravo de morì prima”, la miniserie sull’ultimo anno e mezzo di carriera di Francesco Totti in arrivo su Sky: ecco il trailer (Di lunedì 15 marzo 2021) L’ultimo anno e mezzo di carriera di Francesco Totti, tra presente e passato, pubblico e privato. “Speravo de morì prima”, miniserie targata Sky Original che debutterà il 19 marzo alle 21,15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, ripercorre in maniera seria, ma col tono della commedia, i diciotto mesi che vanno dal ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma al più struggente addio al pallone della storia del calcio. Un anno e mezzo di guerra contro due avversari che non fanno sconti neppure a Francesco Totti: il tempo e l’allenatore. Una guerra che divide una città e la comunità calcistica. Una guerra combattuta con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) L’ultimodidi, tra presente e passato, pubblico e privato. “de”,targata Sky Original che debutterà il 19 marzo alle 21,15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, ripercorre in maniera seria, ma col tono della commedia, i diciotto mesi che vdal ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma al più struggente addio al pallone della storia del calcio. Undi guerra contro due avversari che non fsconti neppure a: il tempo e l’allenatore. Una guerra che divide una città e la comunità calcistica. Una guerra combattuta con ...

Advertising

ilfattovideo : “Speravo de morì prima”, la miniserie sull’ultimo anno e mezzo di carriera di Francesco Totti in arrivo su Sky: ecc… - SerieTvserie : Speravo de Morì Prima, regista e cast presentano (all’Olimpico) la serie Sky e Now Tv su Francesco Totti - Ema_poet : RT @tvblogit: Speravo de Morì Prima, regista e cast presentano (all’Olimpico) la serie Sky e Now Tv su Francesco Totti - tvblogit : Speravo de Morì Prima, regista e cast presentano (all’Olimpico) la serie Sky e Now Tv su Francesco Totti - arimagarch : Speravo de morì prima -