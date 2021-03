Sorpresa Iglesias: si candida a Madrid (Di martedì 16 marzo 2021) Ultimo plot twist nella saga spagnola: Pablo Iglesias lascia il governo e si lancia nella battaglia per la conquista della comunità di Madrid. E non solo: spiana la strada per la futura leadership di Unidas Podemos, nominando l’attuale ministra del lavoro Yolanda Díaz. PER CAPIRE I MOTIVI dietro questa bomba atomica politica, bisogna risalire alla scorsa settimana. In particolare, a quello che allora sembrava un terremoto politico, e invece era solo una piccola scossa di assestamento comparata con quello che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 16 marzo 2021) Ultimo plot twist nella saga spagnola: Pablolascia il governo e si lancia nella battaglia per la conquista della comunità di. E non solo: spiana la strada per la futura leadership di Unidas Podemos, nominando l’attuale ministra del lavoro Yolanda Díaz. PER CAPIRE I MOTIVI dietro questa bomba atomica politica, bisogna risalire alla scorsa settimana. In particolare, a quello che allora sembrava un terremoto politico, e invece era solo una piccola scossa di assestamento comparata con quello che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

