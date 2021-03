Siria, la rivoluzione impossibile dieci anni dopo (Di lunedì 15 marzo 2021) Un occhio attento, a differenza del nostro, non avrebbe avuto dieci anni per capire cosa ha significato la guerra di Siria. Il 14 ottobre 2011, dalla cittadina Siriana di Kafranbel, famosa per i suoi striscioni in inglese che cercavano di stabilire un contatto tra Siriani e cittadini del resto del mondo, fu esposto un cartello che sarebbe poi diventato famoso grazie alla combinazione di originalità e cinismo, esso recitava: “Abbasso il regime e l’opposizione, abbasso le nazioni arabe e islamiche, abbasso il Consiglio di Sicurezza, abbasso il mondo, abbasso tutto!”. La ricostruzione del disastro causato da questi dieci anni sta ancora tutta lì. Loro, i Siriani esposti alla violenza indiscriminata e totale del regime nel silenzio ottuso del mondo, ci ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) Un occhio attento, a differenza del nostro, non avrebbe avutoper capire cosa ha significato la guerra di. Il 14 ottobre 2011, dalla cittadinana di Kafranbel, famosa per i suoi striscioni in inglese che cercavano di stabilire un contatto trani e cittadini del resto del mondo, fu esposto un cartello che sarebbe poi diventato famoso grazie alla combinazione di originalità e cinismo, esso recitava: “Abbasso il regime e l’opposizione, abbasso le nazioni arabe e islamiche, abbasso il Consiglio di Sicurezza, abbasso il mondo, abbasso tutto!”. La ricostruzione del disastro causato da questista ancora tutta lì. Loro, ini esposti alla violenza indiscriminata e totale del regime nel silenzio ottuso del mondo, ci ...

