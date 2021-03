Sinopoli Flc Cgil | ‘sacrificio comunità scolastica e famiglie sia usato al meglio’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 15 marzo 2021) “Andavano aggiornati i protocolli ed effettuato uno screening effettivo di ciò che accade nelle scuole a livello di contagi anche alla luce della nuova situazione delle varianti. Sulla Dad è in corso un grande sforzo dei docenti, ma quello per la formazione doveva essere maggiore”. E’ il commento all’Adnkronos di Francesco, segretario nazionale di Flcche aggiunge: “Restano in piedi le nostre rivendicazioni ma la chiusura a questo punto era inevitabile. Il sacrificio della scuola e dellesianel miglior modo possibile: si vada avanti velocemente con le vaccinazioni e si individuino soluzioni ulteriori per gestire al meglio l’emergenza”. (di Roberta Lanzara) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.