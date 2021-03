Serie B, Lecce: Listkowski salta Venezia, frattura al piede destro (Di lunedì 15 marzo 2021) Lecce - Brutte notizie per il Lecce alla vigilia della delicata trasferta di Venezia , in programma domani. Marcin Listkowski si è infortunato nell'allenamento di oggi, riportando una frattura da ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 marzo 2021)- Brutte notizie per ilalla vigilia della delicata trasferta di, in programma domani. Marcinsi è infortunato nell'allenamento di oggi, riportando unada ...

