Roma, caso Diawara. Fienga: "Chiediamo di essere sanzionati in maniera diversa" (Di lunedì 15 marzo 2021) "Speriamo che la Corte accolga l'invito a riconsiderare una norma troppo rigida e che non gradua per le pene nella distinzione tra un errore o un atto fatto con dolo. La Roma non si nasconde, ammette le proprie responsabilità ma l'errore non ha portato a nessun vantaggio. Una norma con l'applicazione delle pene così rigida può portare un vantaggio al Verona. Chiediamo che la Roma venga sanzionata diversamente". Queste le parole del CEO della Roma Guido Fienga a margine dell'udienza al Collegio di Garanzia del Coni per il ricorso sullo 0-3 a tavolino contro il Verona per il caso Diawara.

