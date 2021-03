Real Madrid | Zidane apre al ritorno di CR7 | “Cristiano ha fatto la storia con le merengues Potrebbe tornare”

(Di lunedì 15 marzo 2021) La Juventus dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League sta passando un periodo difficile.Atalanta, Pessina avvisa: “? Non è un’impresa impossibile, vi spiego perché”Nonostante la convincente vittoria contro il Cagliari di domenica, con tripletta diRonaldo, le voci su un possibile addio del portoghese si fanno sempre più insistenti. Le squadre che sono disposte a offrire cifre importanti per il nativo di Madeira sono parecchie, e non manca il.L'allenatore dei Blancos, Zinedinenel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport, ha aperto ad un possibilealle: "Può succedere. Conosciamo la persona che è e tutto quello che ha, ma è un ...

marcoconterio : ?? #Zidane su #CristianoRonaldo a Sky: 'C'è qualcosa di vero nel ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Si, pu… - SkySport : Real-Atalanta, Zidane: 'Ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid? Sì, può darsi'. VIDEO - DiMarzio : #Juventus, le parole #Zidane sul futuro di #CristianoRonaldo

Si tratta senza dubbio della rivelazione stagionale dell'Atalanta. Matteo Pessina sarà quasi sicuramente uno dei titolari che proveranno l'impresa contro il. Oggi ha parlato in conferenza stampa al fianco di Gian Piero Gasperini , rivelando un aneddoto che riguarda la sua vita da ragazzino, quando sognava di diventare un calciatore affermato. ...- Atalanta, Zidane: 'Sappiamo che dovremo fare una grande partita, meglio in undici'- ATALANTA - Zinedine Zidane, allenatore delha parlato ai microfoni Sky Sport ...Si è parlato tanto di un ritorno al Real Madrid, ma anche qui il problema stipendio è decisamente grande. Florentino Perez non avrebbe intenzione di riaccogliere Ronaldo, sia per una questione ...Le ultime notizie sul Milan. Il giocatore del Real Madrid in prestito al Milan, Brahim Diaz, è stato convocato dalla Spagna Under-21 ...