"Quello si sputa nella mano". Enrico Letta, primo crollo nervoso: clamorosa "frase rubata" da Striscia su Renzi | Video (Di lunedì 15 marzo 2021) "Non sono ancora arrivato e questo già si fa sentire". Enrico Letta viene intercettato da Striscia la notizia e il suo primo pensiero è per Matteo Renzi, che gli avrebbe mandato un messaggino privato: "Non vedo l'ora di stringerti la mano. Questo ci sputa dentro, ma chi me l'ha fatto fare", si lamenta il neo-segretario del Pd. Ovviamente, è la versione di Striscia, vale a dire Dario Ballantini. Dopo Mario Draghi, l'imitatore storico del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci delizia i telespettatori con l'ex premier, proposto con un impagabile formato "franco-romanesco". "Ohi Ravetto, che bella Sarbonne - è il suo approccio alla leghista -. Sai che ho studiato alla Sorbona, ho anche studiato un hashtag, #lavitachevince.

