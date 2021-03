Previsioni meteo del 16 Marzo 2021: ancora neve al Nord e piogge al Sud (Di lunedì 15 marzo 2021) Mentre al Nord cadrà ancora la neve, secondo il meteo del 16 Marzo 2021 il Sud dovrà affrontare una giornata di lunghe piogge e temporali. Nel corso della prossima giornata l’Italia risulterà divisa in due fasce meteorologiche diverse: il Nord potrà godere di tempo stabile e soleggiato, mentre al Sud continueranno piogge e temporali. Sull’estremo Nord della penisola invece cadrà la neve com’è già accaduto alcuni giorni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 15 marzo 2021) Mentre alcadràla, secondo ildel 16il Sud dovrà affrontare una giornata di lunghee temporali. Nel corso della prossima giornata l’Italia risulterà divisa in due fascerologiche diverse: ilpotrà godere di tempo stabile e soleggiato, mentre al Sud continuerannoe temporali. Sull’estremodella penisola invece cadrà lacom’è già accaduto alcuni giorni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo - LaValsassina : Previsioni meteo e Webcam - estornudoauto : RT @Corriere: Colpo di coda dell’inverno: pioggia e neve al Sud, allerta gialla in Sicilia e Calabria - Macheteleggi : RT @Corriere: Colpo di coda dell’inverno: pioggia e neve al Sud, allerta gialla in Sicilia e Calabria - Corriere : Colpo di coda dell’inverno: pioggia e neve al Sud, allerta gialla in Sicilia e Calabria -