Oscar 2021: ecco le nomination, con un tocco di Italia

Oggi 15 marzo sono finalmente state annunciate le nomination per gli Oscar 2021: vediamo tutti i candidati in lizza per l'ambita statuetta Il momento tanto atteso è arrivato: oggi, 15 marzo, l'Academy ha annunciato quali sono i canditati in corsa per i Premi Oscar 2021. A comunicare i fortunati sono stati l'attore e cantante Nick Jonas e l'attrice Priyanka Chopra. Diverse le conferme: Mank di David Fincher guida la competizione con dieci candidature, mentre Nomadland, The father, Il processo ai Chicago 7, Minari e Judas and the Black Messiah si fermano ad "appena" sei. C'è anche un po' di orgoglio per l'Italia, con due candidature per il Pinocchio di Matteo Garrone e una per La vita davanti a sé, di Edoardo Ponti, nella lista della "Miglior canzone originale". Per la prima volta ...

