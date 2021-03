Napoli, Salvini in tribunale contro i 99 Posse: “Dissero di prendermi a calci. Chiedano scusa, facciano una donazione e la chiudiamo qui” (Di lunedì 15 marzo 2021) Si è tenuta oggi a Napoli nel Palazzo di Giustizia l’udienza a carico dei 99 Posse, imputati per diffamazione aggravata per un video contro il leader della Lega e senatore Matteo Salvini. I fatti risalgono al 2015, quando dieci giorni prima di una manifestazione della Lega in piazza del Popolo a Roma, Marco Messina, uno dei componenti dello storico gruppo aveva detto aveva detto: “Il 28 tutti in piazza contro Salvini. Perché Salvini è come si dice a Napoli ‘una lota’ e deve essere preso a calci nel deretano ogni volta che mette piede nelle strade della città”. A causa di queste affermazioni Salvini fece partire la querela. Salvini ha precisato che il motivo della querela non erano gli epiteti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Si è tenuta oggi anel Palazzo di Giustizia l’udienza a carico dei 99, imputati per diffamazione aggravata per un videoil leader della Lega e senatore Matteo. I fatti risalgono al 2015, quando dieci giorni prima di una manifestazione della Lega in piazza del Popolo a Roma, Marco Messina, uno dei componenti dello storico gruppo aveva detto aveva detto: “Il 28 tutti in piazza. Perchéè come si dice a‘una lota’ e deve essere preso anel deretano ogni volta che mette piede nelle strade della città”. A causa di queste affermazionifece partire la querela.ha precisato che il motivo della querela non erano gli epiteti ...

