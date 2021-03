Milano, parte il primo Drive Through per i vaccini in via Novara. A regime 2mila dosi a settimana, cominciano i docenti (Di lunedì 15 marzo 2021) I Drive Through milanesi in cui si fanno i tamponi diventano centri per la vaccinazione. Dopo una settimana “pilota”, da lunedì 15 marzo due delle otto linee del centro di via Novara realizzato dall’Esercito hanno iniziato a inoculare dosi di preparato Astrazeneca ai docenti. Le somministrazioni sono aperte dal lunedì al sabato, dalle 8.30 fino alle 17.30. Dall’accettazione alla somministrazione i tempi sono di 5 minuti senza scendere dall’auto, a cui se ne aggiungono altri 15 per l’attesa all’interno del parcheggio nel caso di eventuali reazioni avverse. Le prime 250 vaccinazioni sono state effettuate tra giovedì e venerdì, confermando la fattibilità del progetto. Il Drive Through da 2.000 metri quadri con parcheggio di 20.000 nei pressi di Parco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Imilanesi in cui si fanno i tamponi diventano centri per la vaccinazione. Dopo una“pilota”, da lunedì 15 marzo due delle otto linee del centro di viarealizzato dall’Esercito hanno iniziato a inocularedi preparato Astrazeneca ai. Le somministrazioni sono aperte dal lunedì al sabato, dalle 8.30 fino alle 17.30. Dall’accettazione alla somministrazione i tempi sono di 5 minuti senza scendere dall’auto, a cui se ne aggiungono altri 15 per l’attesa all’interno del parcheggio nel caso di eventuali reazioni avverse. Le prime 250 vaccinazioni sono state effettuate tra giovedì e venerdì, confermando la fattibilità del progetto. Ilda 2.000 metri quadri con parcheggio di 20.000 nei pressi di Parco ...

