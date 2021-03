Mercati, domanda e riduzione degli stimoli. Così Pechino prova a frenare il debito (Di lunedì 15 marzo 2021) Correre ai ripari, prima che sia troppo tardi. La Cina prova a disinnescare la mina del debito sovrano, prima che sia troppo tardi. A pochi giorni dal termine di uno dei Congressi del Popolo più difficili della storia cinese, arrivano le prime indicazioni sulla strategia per la messa sotto controllo del debito. La questione è stata presa molto seriamente dalle massime cariche del partito, come dimostra il fatto che la riduzione del debito cinese figura tra gli avvertimenti ufficiali inseriti nel resoconto dei lavori del Congresso. Tanto per cominciare, il governo centrale ha tagliato l’obiettivo di disavanzo di bilancio dal 3,2 per cento del Pil dal precedente target del 3,6 per cento fissato nel 2020. Ma ci sono altri due pilastri a sostegno di quella che ha tutta l’aria di essere un vero e proprio ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) Correre ai ripari, prima che sia troppo tardi. La Cinaa disinnescare la mina delsovrano, prima che sia troppo tardi. A pochi giorni dal termine di uno dei Congressi del Popolo più difficili della storia cinese, arrivano le prime indicazioni sulla strategia per la messa sotto controllo del. La questione è stata presa molto seriamente dalle massime cariche del partito, come dimostra il fatto che ladelcinese figura tra gli avvertimenti ufficiali inseriti nel resoconto dei lavori del Congresso. Tanto per cominciare, il governo centrale ha tagliato l’obiettivo di disavanzo di bilancio dal 3,2 per cento del Pil dal precedente target del 3,6 per cento fissato nel 2020. Ma ci sono altri due pilastri a sostegno di quella che ha tutta l’aria di essere un vero e proprio ...

