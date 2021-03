Lucas Hernandez è sempre più importante per il Bayern Monaco (Di lunedì 15 marzo 2021) Giocando in Serie A se si parla di Hernandez quello che ci viene subito in mente è Theo, il terzino sinistro del Milan che sta facendo il bello e il cattivo tempo sulle fasce sinistre dei campi del nostro campionato. In Germania però c’è un altro Hernandez, Lucas, fratello del calciatore dei rossoneri che milita nel Bayern. Il difensore sta facendo benissimo in questa stagione e il tecnico ha recentemente lodato le sue ottime prestazioni. e Flick se lo coccola. CHE COS’HA DETTO FLICK DI Lucas Hernandez? Dopo qualche anno in sordina i due fratelli Hernandez stanno facendo benissimo nei rispettivi club, con prestazioni sempre più importanti. In Germania , e il tecnico dei bavaresi Flick ha speso belle parole per il suo calciatore, dicendo: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) Giocando in Serie A se si parla diquello che ci viene subito in mente è Theo, il terzino sinistro del Milan che sta facendo il bello e il cattivo tempo sulle fasce sinistre dei campi del nostro campionato. In Germania però c’è un altro, fratello del calciatore dei rossoneri che milita nel. Il difensore sta facendo benissimo in questa stagione e il tecnico ha recentemente lodato le sue ottime prestazioni. e Flick se lo coccola. CHE COS’HA DETTO FLICK DI? Dopo qualche anno in sordina i due fratellistanno facendo benissimo nei rispettivi club, con prestazionipiù importanti. In Germania , e il tecnico dei bavaresi Flick ha speso belle parole per il suo calciatore, dicendo: ...

