Lolita Lobosco supera Mina Settembre | oltre 7 milioni di spettatori per l’ultimo episodio 

Napoli – Dopo il Commissario Ricciardi e Montalbano, ora è la volta di Lolita Lobosco, terzo detective a lasciare Rai 1. La quarta e ultima puntata della fiction interpretata dall'attrice napoletana Luisa Ranieri ha conquistato oltre sette milioni di spettatori (per l'esattezza 7.090.000), pari al 28.8 per cento di share. Un successo incredibile per la miniserie firmata dal regista Luca Miniero e liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Un ottimo riscontro di pubblico che supera dunque gli ascolti di Mina Settembre. La fiction interpretata da Serena Rossi e diretta da Tiziana Aristarco nell'ultima puntata ha raggiunto 6.546.000 spettatori pari al 26.4% di share.

