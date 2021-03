Live – Non è La D’Urso, dichiarazioni di Pietro Delle Piane: la società Fascino si rivolge ai legali (Di lunedì 15 marzo 2021) Ieri sera è andato in onda il consueto appuntamento con Live – Non è la D’Urso, che a quanto pare si prepara a chiudere i battenti. Uno degli ospiti della serata è stato Pietro Delle Piane, ex compagno di Antonella Elia conosciuto all’interno dei programmi Mediaset. Le dichiarazioni dell’uomo di ieri sera hanno alzato un L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Ieri sera è andato in onda il consueto appuntamento con– Non è la, che a quanto pare si prepara a chiudere i battenti. Uno degli ospiti della serata è stato, ex compagno di Antonella Elia conosciuto all’interno dei programmi Mediaset. Ledell’uomo di ieri sera hanno alzato un L'articolo

Live - Non è la d'Urso, la puntata del 14 marzo Mediaset Play Pietro Delle Piane, la ‘Fascino’ va per vie legali: “Grave esternazione” Dopo le dichiarazioni di ieri sera, Pietro Delle Piane finisce nei guai: arriva la decisione di procedere per vie legali della 'Fascino' ...

Bufera a Mediaset, retroscena De Filippi-D'Urso: clima tesissimo dietro le quinte di Live Tutto è partito dopo che ieri sera, nel corso della nuova puntata di Live - Non è la D'Urso, il compagno di Antonella Elia ha messo in discussione la veridicità del reality show Temptation ...

