Liga, Barcellona-Huesca 4-1: Messi illumina la via dei blaugrana. La classifica aggiornata (Di martedì 16 marzo 2021) Il Barcellona non stecca e trova una vittoria fondamentale contro l'Huesca per 4-1.Liga, Getafe-Atletico Madrid 0-0: i ragazzi di Simeone rallentano ancora. La classifica aggiornataI blaugrana hanno approfittato del pareggio della capolista Atletico Madrid per avvicinarsi ulteriormente e adesso distano 4 punti dalla squadra di Diego Simeone. Gli ospiti invece non riescono a uscire indenni dal Camp Nou e continuano ad occupare l'ultima piazza della Liga. Una prova di spessore quella del Barça che è partito subito molto forte e dopo 35 minuti si è trovato già in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Leo Messi e Antoine Griezmann. Un rigore assegnato nel corso del recupero del primo tempo ha permesso all'Huesca di dimezzare momentaneamente il ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 marzo 2021) Ilnon stecca e trova una vittoria fondamentale contro l'per 4-1., Getafe-Atletico Madrid 0-0: i ragazzi di Simeone rallentano ancora. Lahanno approfittato del pareggio della capolista Atletico Madrid per avvicinarsi ulteriormente e adesso distano 4 punti dalla squadra di Diego Simeone. Gli ospiti invece non riescono a uscire indenni dal Camp Nou e continuano ad occupare l'ultima piazza della. Una prova di spessore quella del Barça che è partito subito molto forte e dopo 35 minuti si è trovato già in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Leoe Antoine Griezmann. Un rigore assegnato nel corso del recupero del primo tempo ha permesso all'di dimezzare momentaneamente il ...

