Le regole per gli spostamenti nelle seconde case e il caso della Valle d’Aosta (Di lunedì 15 marzo 2021) Emergenza coronavirus, le regole per le seconde case dopo il nuovo decreto del governo Draghi . Il governo ha aggiornato le FAQ sul sito di Palazzo Chigi e ha chiarito quelle che sono le regole per gli spostamenti verso le cosiddette seconde case. Le regole per le seconde case: i chiarimenti del governo Con le ultime indicazioni, il governo conferma che dallo scorso 16 gennaio è possibile fare ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. In base a queste indicazioni, è possibile raggiungere le seconde case anche fuori Regione, ma a determinate regole. Essendo possibile il rientro, chi si sposta per raggiungere la seconda casa deve dimostrare di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021) Emergenza coronavirus, leper ledopo il nuovo decreto del governo Draghi . Il governo ha aggiornato le FAQ sul sito di Palazzo Chigi e ha chiarito quelle che sono leper gliverso le cosiddette. Leper le: i chiarimenti del governo Con le ultime indicazioni, il governo conferma che dallo scorso 16 gennaio è possibile fare ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. In base a queste indicazioni, è possibile raggiungere leanche fuori Regione, ma a determinate. Essendo possibile il rientro, chi si sposta per raggiungere la seconda casa deve dimostrare di ...

Advertising

AnnalisaChirico : Perché mai il governo Draghi che è nato per far uscire gli italiani dall’emergenza sanitaria economica e sociale do… - insopportabile : Dopo un giro per Cagliari vi dico: ??mettetevi le mascherine, ??lavatevi spesso, non toccatevi viso, naso e bocca, ??… - borghi_claudio : @GuidoCrosetto Ma ovvio... le 'terribili restrizioni' al lato pratico non esistono e quindi come i limiti di veloci… - Daniela192601 : RT @65_virna: Le regole vanno rispettate! Me lo ha mandato un'amica proprietaria di un negozio di abbigliamento aperto da 3 anni con mille… - AvatarNemo : RT @MiminoRICCIARDI: La trasparenza dell’intelligenza artificiale “come servizio”: ecco le regole base -