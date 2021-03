La Germania sospende l’utilizzo di Astrazeneca (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo altri paesi europei anche la Germania ha sospeso temporaneamente la somministrazione del vaccino Astrazeneca La notizia è stata annunciata dal ministero federale della Salute, il cui portavoce ha spiegato che, dopo nuove segnalgazioni di casi di trombosi, la decisione è stata presa su consiglio dell’Istituto Paul Ehrlich, l’ente regolatore tedesco dei vaccini, che ha predisposto ulteriori indagini. La sospensione è stata presa in “via precauzionale”. La scorsa settimana avevano sospeso l’uso del vaccino contro il covid AstraZeneva Danimarca, Norvegia e Islanda. Poche ore fa, la stessa decisione è stata presa dall’Olanda. In una dichiarazione, il ministero ha affermato che l’EMA deciderà “se e come le nuove informazioni influenzeranno l’autorizzazione del vaccino”. Riguardo ai casi di trombosi il presidente dell’Agenzia del farmaco Giorgio Palù ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo altri paesi europei anche laha sospeso temporaneamente la somministrazione del vaccinoLa notizia è stata annunciata dal ministero federale della Salute, il cui portavoce ha spiegato che, dopo nuove segnalgazioni di casi di trombosi, la decisione è stata presa su consiglio dell’Istituto Paul Ehrlich, l’ente regolatore tedesco dei vaccini, che ha predisposto ulteriori indagini. La sospensione è stata presa in “via precauzionale”. La scorsa settimana avevano sospeso l’uso del vaccino contro il covid AstraZeneva Danimarca, Norvegia e Islanda. Poche ore fa, la stessa decisione è stata presa dall’Olanda. In una dichiarazione, il ministero ha affermato che l’EMA deciderà “se e come le nuove informazioni influenzeranno l’autorizzazione del vaccino”. Riguardo ai casi di trombosi il presidente dell’Agenzia del farmaco Giorgio Palù ...

Advertising

TgLa7 : #AstraZeneca: Germania sospende vaccinazione - repubblica : ?? AstraZeneca, la Germania sospende la vaccinazione in via precauzionale - MediasetTgcom24 : Anche la Germania sospende le vaccinazioni con AstraZeneca #coronavirusitalia - Tribonacci1 : RT @VoxNewsInfo2: : AstraZeneca, Germania sospende vaccinazione: ora rimane solo l’Italia - SilviaGiomi : RT @Yi_Benevolence: La Germania sospende #Astrazeneca PER FARLA SOSPENDERE A NOI. Loro hanno i 30 milioni di Pfizer che si erano comprati i… -