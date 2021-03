Isola 15, Tommaso Zorzi pronto al debutto come opinionista svela quali concorrenti gli piacciono (e quali meno) (Di lunedì 15 marzo 2021) Questa sera andrà in onda la prima puntata dell’Isola 15 e Tommaso Zorzi sarà uno degli opinionisti del programma condotto da Ilary Blasi. L’assenza di Elettra Lamborghini nel corso delle prime puntate a causa della sua positività al Coronavirus, ha portato ad una trattativa andata a buon fine tra la produzione e il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tommaso è dunque pronto a cimentarsi in questa nuova avventura al fianco di Iva Zanicchi e della Lamborghini, non appena si rimetterà. Intervistato da VanityFair, Zorzi si è detto entusiasta dell’opportunità che gli è stata proposta, ma ha anche ammesso di non voler accettare progetti più grandi di lui: C’era anche la possibilità di valutare un ruolo da protagonista, ma credo che in tv sia necessario farsi le ossa. ... Leggi su isaechia (Di lunedì 15 marzo 2021) Questa sera andrà in onda la prima puntata dell’15 esarà uno degli opinionisti del programma condotto da Ilary Blasi. L’assenza di Elettra Lamborghini nel corso delle prime puntate a causa della sua positività al Coronavirus, ha portato ad una trattativa andata a buon fine tra la produzione e il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip.è dunquea cimentarsi in questa nuova avventura al fianco di Iva Zanicchi e della Lamborghini, non appena si rimetterà. Intervistato da VanityFair,si è detto entusiasta dell’opportunità che gli è stata proposta, ma ha anche ammesso di non voler accettare progetti più grandi di lui: C’era anche la possibilità di valutare un ruolo da protagonista, ma credo che in tv sia necessario farsi le ossa. ...

