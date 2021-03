Infortuni sul lavoro, firmato il Protocollo d’intesa (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – In data odierna il Procuratore della Repubblica, dott. Aldo Policastro, il Direttore della Direzione territoriale Inail Avellino- Benevento, dott.ssa Orazia Codirenzi, il Direttore Generale dell’Asl Benevento dott. Gennaro Volpe, il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Benevento, dott. Nicola Marco Fabozzi e il Comandante del NIL – Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Benevento, Lgt. Giuseppe Di Vico, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa in materia di Infortuni sul lavoro. Alla sottoscrizione di oggi si è giunti dopo aver attivato, nei mesi scorsi, un’ interlocuzione tra tutti gli enti preposti alla tutela della sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione degli Infortuni nel contesto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – In data odierna il Procuratore della Repubblica, dott. Aldo Policastro, il Direttore della Direzione territoriale Inail Avellino- Benevento, dott.ssa Orazia Codirenzi, il Direttore Generale dell’Asl Benevento dott. Gennaro Volpe, il Direttore dell’Ispettorato Territoriale deldi Benevento, dott. Nicola Marco Fabozzi e il Comandante del NIL – Nucleo Carabinieri Ispettorato deldi Benevento, Lgt. Giuseppe Di Vico, hanno sottoscritto unin materia disul. Alla sottoscrizione di oggi si è giunti dopo aver attivato, nei mesi scorsi, un’ interlocuzione tra tutti gli enti preposti alla tutela della sicurezza suled alla prevenzione deglinel contesto ...

Advertising

capuanogio : Sconcerti sul #CorSera: le assenze hanno fermato il #Milan di #Pioli. Moltiplicazione di infortuni non sostenibile… - canale58 : Sannio - Infortuni sul lavoro, firmato il protocollo di intesa. Policastro: un importante passo per la sicurezza… - anteprima24 : ** #Infortuni sul #Lavoro, firmato il Protocollo d'intesa ** - Telebari : Bari, la denuncia della Cgil: 'In Puglia aumentano morti e infortuni sul lavoro' - #Bari #Notizie - GazzettAvellino : Infortuni sul lavoro, protocollo di intesa Inail – Procura di Benevento. -