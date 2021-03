Industrie sostenibili | eque e responsabili per la ripresa

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 15 marzo 2021) C’è molta Agenda 2030 nel piano dell’Unione Europea “Next Generation Eu” e, in particolare, ci sono i contenuti dell’obiettivo 9, che si propone di costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. La Commissione Europea, indicando le priorità, ha segnalato agli Stati la necessità di investire nel digitale e nella modernizzazione delle infrastrutture. La ricerca è la chiave per far ripartire l’economia, fiaccata dalla pandemia, con soluzioni orientate verso gli obiettivi di taglio delle emissioni previsti dall’Accordo di Parigi sul clima.