Hakimi, è scontro tra Inter e Marocco. E l'allenatore contatta direttamente il giocatore (Di lunedì 15 marzo 2021) Dibattito tra Inter e Marocco per Achraf Hakimi È scontro tra Inter e Marocco in vista delle prossime partite della Nazionale in programma nella settimana prossima. A rendere tesi i rapporti tra le due parti è la possibilità o meno che la Nazionale convochi Achraf Hakimi. In particolare, secondo quanto riportato da kooora.com il club nerazzurro vorrebbe che al suo numero 2 fosse risparmiata la convocazione per evitare infortuni o l'infezione da Covid. A questo punto è sceso in campo l'allenatore della selezione maghrebina avrebbe chiamato il giocatore per convincerlo ad accettare la convocazione considerandolo un elemento fondamentale per la sua formazione. L'articolo proviene da Intermagazine.

