Guerre & Pace FilmFest, al via il bando gratuito per cortometraggi (Nettuno, 26 luglio -1 agosto)

Guerre&Pace FilmFest
XIX edizione
Nettuno (Roma) – 26 luglio / 1 agosto 2021

Al via il bando gratuito per cortometraggi sul tema della guerra e della Pace, con scadenza il 31 maggio 2021

Al via, per la prima volta, il bando per cortometraggi sul tema della guerra e della Pace indetto dal Guerre & Pace FilmFest, la cui XIX edizione si terrà a Nettuno (Roma) dal 26 luglio al 1 agosto 2021 – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Vetrina unica dedicata al cinema di guerra e di Pace

Guerre&Pace FilmFest: al via il bando gratuito per cortometraggi sul tema della guerra e della pace Nel caso in cui le condizioni sanitarie non consentano di svolgere la rassegna in presenza, i cortometraggi saranno presentati nella versione online del Guerre&Pace FilmFest. Tutte le specifiche sul ...

