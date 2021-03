Grammy Awards nel segno del girl power | Beyoncé da record | vincono Swift e Eilish

(Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – Dopo settimane di polemiche per la poca trasparenza delle nomination e boicottaggi da parte di vari artisti, si è svolta la scorsa notte la 63esima edizione dei Grammy Awards. Una cerimonia nel segno del girl power, che ha visto protagoniste Beyoncé, Taylor Swift, H.E.R, Billie Eilish e Dua Lipa. Beyoncé nella storia dei Grammy: la donna più premiata di sempre

Tra le categorie più ambite deic'è sicuramente il Record Of The Year, che quest'anno se l'è aggiudicato Billie Eilish con il brano "Everything I Wanted". Una vittoria con cui la 19enne è entrata nella storia, ...... durante la cerimonia di premiazione dei2021, infatti, Beyoncé è raggiunto il nuovo primato di premi vinti in carriera da una donna , mentre Taylor Swift è diventata la prima musicista ...Come da tradizione i Grammy Awards hanno onorato gli artisti e i cantanti scomparsi nel 2020 con un video-tributo. Tra i tanti nomi, però, ha spiccato un'assenza importante: Naya Rivera. La reazione ...Beyoncé fa incetta di premi ed entra nella storia. Hildur Guðnadóttir miglior colonna sonora per Joker. L'edizione 2021 dei Grammy si è svolta nel segno della pandemia, senza pubblico, senza red carpe ...