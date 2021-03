Grammy awards 2021: record di statuette per Beyoncé nella 63esima edizione dedicata alle donne (Di lunedì 15 marzo 2021) Protagoniste le donne, in questa 63esima edizione dei Grammy award 2021: la cerimonia degli Oscar della musica, andata in scena la scorsa notte al Los Angeles Convention Center, è stata dominata dalle musiciste, aggiudicatesi i premi principali. Regina indiscussa della serata Beyoncè, entrata nella storia come l’artista più premiata in assoluto ai Grammy, con il record di 28 statuette. Mentre la cantautrice americana Billie Eilish – per la seconda volta – si è portata a casa il riconoscimento per il disco dell’anno – nonché premio principale – (record of the Year), grazie al singolo Everything I Wanted. Seguita – con il secondo premio più importante – da Taylor Swift, vincitrice del titolo di miglior ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Protagoniste le, in questadeiaward: la cerimonia degli Oscar della musica, andata in scena la scorsa notte al Los Angeles Convention Center, è stata dominata dmusiciste, aggiudicatesi i premi principali. Regina indiscussa della serata Beyoncè, entratastoria come l’artista più premiata in assoluto ai, con ildi 28. Mentre la cantautrice americana Billie Eilish – per la seconda volta – si è portata a casa il riconoscimento per il disco dell’anno – nonché premio principale – (of the Year), grazie al singolo Everything I Wanted. Seguita – con il secondo premio più importante – da Taylor Swift, vincitrice del titolo di miglior ...

Grammys 2021, Beyoncé: la figlia Blue Ivy, 9 anni, vince un premio Non solo questa notte Beyoncé è entrata nella storia, diventando l' artista donna ad aver vinto il maggior numero di Grammy Awards in assoluto. Ci è entrata con tutta la famiglia e in particolare con la figlia maggiore Blue Ivy che a soli 9 anni ha vinto il suo primo riconoscimento, in condivisione con la madre. ...

Grammy Awards, Beyoncé nella storia e Billie Eilish disco dell'anno: tutti i vincitori Nella notte Trevor Noah ha presentato l'edizione numero 63 dei Grammy Awards, direttamente dallo Staples Center di Los Angeles. Il numero degli spettatori, a causa della pandemia di COVID-19 ...

