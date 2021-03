Dl Covid: Serracchiani: “congedi anche a chi lavora a casa” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Nell’esame del dl Covid si dovranno correggere alcuni criteri per l’accesso ai congedi parentali e al sostegno baby sitter, includendo anche chi lavora da casa in modalità smart working. A tutti gli effetti, con la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, chi si trova nel cosiddetto smart working deve assolvere a un duplice o triplice compito, svolgendo in casa il lavoro ordinario assieme all’accudimento dei bambini piccoli o piccolissimi. Ed è evidente che a trovarsi in questa situazione sono soprattutto le donne, che non possono avvalersi di servizi esterni. Si pone una questione di equità che va affrontata e risolta”. È l’osservazione della presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, condivisa con i membri dem della commissione, ... Leggi su udine20 (Di lunedì 15 marzo 2021) “Nell’esame del dlsi dovranno correggere alcuni criteri per l’accesso aiparentali e al sostegno baby sitter, includendochidain modalità smart working. A tutti gli effetti, con la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, chi si trova nel cosiddetto smart working deve assolvere a un duplice o triplice compito, svolgendo inil lavoro ordinario assieme all’accudimento dei bambini piccoli o piccolissimi. Ed è evidente che a trovarsi in questa situazione sono soprattutto le donne, che non possono avvalersi di servizi esterni. Si pone una questione di equità che va affrontata e risolta”. È l’osservazione della presidente della commissione Lavoro della Camera Debora, condivisa con i membri dem della commissione, ...

