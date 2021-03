**Covid: stop Astrazeneca frena campagna vaccinale, Draghi vede Curcio** (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Una decisione “temporanea e cautelativa”, in linea con gli “altri Paesi europei”, giunta al termine di un confronto tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, e i colleghi europei. La prima a dire stop al vaccino Astrazeneca è la Germania, seguono la Francia e dunque l’Italia, subito dopo arriva il disco rosso della Spagna. La luce in fondo al tunnel della pandemia, tenuta accesa dai vaccini, sembra all’improvviso affievolirsi. In Italia ben 1,1 milioni di cittadini hanno già ricevuto il siero sotto accusa. Un vaccino che ora, per uscire dall’angolo, attende la decisione che l’Ema, ente di vigilanza europeo, assumerà giovedì in una riunione straordinaria. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Una decisione “temporanea e cautelativa”, in linea con gli “altri Paesi europei”, giunta al termine di un confronto tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, e i colleghi europei. La prima a direal vaccinoè la Germania, seguono la Francia e dunque l’Italia, subito dopo arriva il disco rosso della Spagna. La luce in fondo al tunnel della pandemia, tenuta accesa dai vaccini, sembra all’improvviso affievolirsi. In Italia ben 1,1 milioni di cittadini hanno già ricevuto il siero sotto accusa. Un vaccino che ora, per uscire dall’angolo, attende la decisione che l’Ema, ente di vigilanza europeo, assumerà giovedì in una riunione straordinaria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Covid stop Astrazeneca, cosa succede ora a chi ha ricevuto la prima dose ...l'annuncio dell' Agenzia del farmaco italiana sulla sospensione immediata del vaccino anti Covid di ... Ma intanto lo stop assesta un duro colpo all'intera campagna: le Regioni, una dietro l'altra, hanno ...

Vaccino AstraZeneca sospeso in tutta Italia, decisione precauzionale dell'Aifa Lo stop ai vaccini AstraZeneca arriva oggi, oltre che dall'Italia, anche dalla Germania e dalla ... dell' efficacia dei vaccini Pfizer , Moderna e Johnson&Johnson contro le varianti del Covid - 19 . ...

Covid, stop ad Astrazeneca: anche l'Italia ferma il vaccino La Sicilia Stagione d’oro per Colapesce e Dimartino premiati anche al MEI Dopo essere stati consacrati al Festival di Sanremo, dopo la consacrazione come artisti indipendenti dell’anno al MEI di Faenza Vincono anche il premio Earone per il brano piu trasmesso Sono […] L'art ...

Caso Astrazeneca, la reazione emotiva della Germania si tira dietro l'intera Europa Nemmeno l’ondata anti-europeista degli ultimi anni aveva indotto Angela Merkel a prendere decisioni così poco razionali e così dettate dall’emotività come quella adottata oggi di sospendere la sommini ...

