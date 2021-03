Coppa America, New Zealand beffa Luna Rossa e si porta sul 5-3 (Di lunedì 15 marzo 2021) New Zealand si porta sul 5-3 nella finale di Coppa America in una quarta giornata ricca di colpi di scena e altalena di emozioni. Due sorpassi, le barche piantate in mezzo al mare dopo esser “cadute” dal volo che caratterizza la modalità aerodinamica di navigazione dei super tecnologici AC75 che sono ora il formato della competizione. La pressione adesso è su Luna Rossa che deve rimontare anche la sfortuna che le impedito di pareggiare dopo la vittoria dei neozelandesi nella regata numero 7. La Coppa America si vince al meglio delle 13, dunque con 7 punti. Gli All Blacks ne hanno ora 5 in calmiere maturati in una giornata rocambolesca. Il primo sorpasso Dopo le prime tre giornate, la situazione è sul 3-3. L'occhio va subito alla misurazione del vento ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Newsisul 5-3 nella finale diin una quarta giornata ricca di colpi di scena e altalena di emozioni. Due sorpassi, le barche piantate in mezzo al mare dopo esser “cadute” dal volo che caratterizza la modalità aerodinamica di navigazione dei super tecnologici AC75 che sono ora il formato della competizione. La pressione adesso è suche deve rimontare anche la sfortuna che le impedito di pareggiare dopo la vittoria dei neozelandesi nella regata numero 7. Lasi vince al meglio delle 13, dunque con 7 punti. Gli All Blacks ne hanno ora 5 in calmiere maturati in una giornata rocambolesca. Il primo sorpasso Dopo le prime tre giornate, la situazione è sul 3-3. L'occhio va subito alla misurazione del vento ...

