Coppa America: a New Zealand gara 7 e 8. Beffa per Luna Rossa, ora si fa dura (Di lunedì 15 marzo 2021) Un disastro in acqua: Luna Rossa butta via una vittoria già certa, prende due penalità e chiude in ritardo di 3'55". Potrebbe aver compromesso l'esito finale della 36 America's Cup. Adesso Team New Zealand è avanti 5-3.

