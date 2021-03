Convocati Atalanta, la lista dei giocatori scelti per affrontare il Real Madrid (Di lunedì 15 marzo 2021) Convocati Atalanta, la lista dei giocatori scelti da Gasperini per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro il Real Madrid Ecco la lista dei Convocati di Gian Piero Gasperini per la sfida in programma domani contro il Real Madrid valevole la qualificazione ai quarti di Champions League. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Mæhle, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, GhislandiCentrocampisti: De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. ? Questi i nerazzurri a disposizione per #RealMadridAtalanta! ? Here is our squad to face ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021), ladeida Gasperini per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro ilEcco ladeidi Gian Piero Gasperini per la sfida in programma domani contro ilvalevole la qualificazione ai quarti di Champions League. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Mæhle, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, GhislandiCentrocampisti: De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. ? Questi i nerazzurri a disposizione per #! ? Here is our squad to face ...

