Come sapere dove si trova una persona tramite whatsapp (Di lunedì 15 marzo 2021) Ecco . Oggi è possibile, con una procedura anche abbastanza semplice. L'app tra le più utilizzate nel nostro paese, da la possibilità, infatti, di conoscere la posizione, più o meno esatta della persona che nel recente periodo ci ha scritto. Le premesse fondamentali per far funzionare questo trucco sono due: 1.utilizzare whatsapp per desktop 2. la conversazione con la persona in questione deve essere avvenuta da poco. whatsapp per desktop può essere utilizzata scaricando l'app sul vostro computer, oppure attraverso il browser da voi preferito. In questo modo, con una semplice operazione si potrà scoprire la posizione della persona che ci ha appena inviato un messaggio. Procedura: Avviare whatsapp web (chiudere tutte le altre schermate del ...

