Chi è Francesca Lodo, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) ? Si tratta di una showgirl e influencer di Cagliari di 38 anni. Nota per essere stata una delle “letterine” del programma di Gerry Scotti, Passaparola, è una dei concorrenti (naufraghi) de L’Isola dei Famosi 2021, il reality condotto da Ilary Blasi. Classe 1982, Francesca Lodo trascorre la sua adolescenza a Selargius, dove consegue la maturità linguistica. Cugina della conduttrice e attrice Giorgia Palmas, la concorrente dell’Isola dei Famosi deve la sua notorietà al celebre gioco Passaparola, condotto da Gerry Scotti, di cui Giorgia era “letterina”. Ha partecipato ad un altro reality show, La Fattoria, passando poi alla conduzione delle trasmissioni Meteo e Sipario, e approdando anche al cinema, nel film Olé, al fianco di Massimo Boldi e Vincenzo Salemme. Negli ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) ? Si tratta di una showgirl e influencer di Cagliari di 38 anni. Nota per essere stata una delle “letterine” del programma di Gerry Scotti, Passaparola, è una dei concorrenti (naufraghi) de L’Isola dei, il reality condotto da Ilary Blasi. Classe 1982,trascorre la sua adolescenza a Selargius, dove consegue la maturità linguistica. Cugina della conduttrice e attrice Giorgia Palmas, ladeideve la sua notorietà al celebre gioco Passaparola, condotto da Gerry Scotti, di cui Giorgia era “letterina”. Ha partecipato ad un altro reality show, La Fattoria, passando poi alla conduzione delle trasmissioni Meteo e Sipario, e approdando anche al cinema, nel film Olé, al fianco di Massimo Boldi e Vincenzo Salemme. Negli ...

accio_liam : -all'inizio' perché francesca io lo so che hai già fatto il nome della 'compagnia' quando ho risposto alla telefona… - francesca_3k : Chi mi invita su Clubhouse??? - sono_francesca : Chi lo avvistasse è pregato di documentare l’evento ?? @PierluigiBattis - Chilloutbro12 : RT @tinyseulgis_: Se ci fosse stata Dayane al posto di Z3nga: chi cazzu sei? cazzu vuoi dalla mia rrrosalinda? lasciala stare non rompere c… - rebloodd : Non io che ho messo Francesca Lodo al fantaisola senza sapere minimamente chi sia solo perché è di Cagliari Ciao ama -