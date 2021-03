Chi è Elettra Lamborghini, vita privata e carriera: tutto sulla “regina del twerking” (Di lunedì 15 marzo 2021) Elettra Miura Lamborghini è la nuova opinionista dell’Isola dei Famosi 2021. La cantante non sarà presente in studio in queste prime puntate perchè attualmente positiva al Covid. Ma, appena sarà tutto passato, Elettra con la sua simpatia conquisterà il pubblico di Canale 5. Elettra è figlia di Tonino Lamborghini e nipote del famoso Ferruccio Lamborghini, fondatore della casa automobilistica. Il suo secondo nome, Miura, è quello di un modello di Lamborghini prodotto tra il ’66 e il ’73. Scopriamo ora insieme tutte le curiosità sulla sua vita privata e pubblica. Chi è Elettra Lamborghini? La sua vita privata e ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 marzo 2021)Miuraè la nuova opinionista dell’Isola dei Famosi 2021. La cantante non sarà presente in studio in queste prime puntate perchè attualmente positiva al Covid. Ma, appena saràpassato,con la sua simpatia conquisterà il pubblico di Canale 5.è figlia di Toninoe nipote del famoso Ferruccio, fondatore della casa automobilistica. Il suo secondo nome, Miura, è quello di un modello diprodotto tra il ’66 e il ’73. Scopriamo ora insieme tutte le curiositàsuae pubblica. Chi è? La suae ...

saggioilmatto : Non so con chi mi diverto di più nei direct Con Elettra o Sonia Ma una combo sarebbe divertentissima ?????? - federico20056 : RT @GiuseppeporroIt: Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi rivela chi è il suo naufrago preferito e parla di Elettra Lamborghini e di Ilary Blasi… - GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi rivela chi è il suo naufrago preferito e parla di Elettra Lamborghini e di Ilary Bl… - __sabrinaas_ : ma se elettra è in collegamento secondo voi per chi è la quarta sedia?#tzvip - Tartaruga9731 : @bdu_tv Studio stupendo, ma le 7 poltrone per chi sono?? Elettra è a casa, quindi dovremmo avere Zorzi e Iva, forse qualche parente ?? -