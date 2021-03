Cartabia: “Non vanificare il lavoro svolto dal precedente governo. Ci sono lacune sulle attività di lobbying e il conflitto d’interessi” (Di lunedì 15 marzo 2021) La maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi è troppo eterogenea. E comprende punti di vista molto lontani tra loro. Soprattutto quando si parla di giustizia. Per questo motivo Marta Cartabia ha messo le mani avanti. “Molti temi sulla giustizia sono stati posti dai governi precedenti. Molti i dibattiti e molto divergenti i punti di vista anche all’interno del governo. Per questo sento il dovere di affermare con chiarezza che sarebbe sleale impegnarsi nel contesto attuale con programmi inattuabili che alimentino invano le già alte aspettative”, ha detto la guardasigilli, intervenendo davanti alla commissione Giustizia della Camera. Per la nuova inquilina di via Arenula è il primo intervento in Parlamento. L’audizione della ministra è durata poco meno di un’ora. Cartabia ha letto un intervento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) La maggioranza che sostiene ildi Mario Draghi è troppo eterogenea. E comprende punti di vista molto lontani tra loro. Soprattutto quando si parla di giustizia. Per questo motivo Martaha messo le mani avanti. “Molti temi sulla giustiziastati posti dai governi precedenti. Molti i dibattiti e molto divergenti i punti di vista anche all’interno del. Per questo sento il dovere di affermare con chiarezza che sarebbe sleale impegnarsi nel contesto attuale con programmi inattuabili che alimentino invano le già alte aspettative”, ha detto la guardasigilli, intervenendo davanti alla commissione Giustizia della Camera. Per la nuova inquilina di via Arenula è il primo intervento in Parlamento. L’audizione della ministra è durata poco meno di un’ora.ha letto un intervento ...

