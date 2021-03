Can Yaman pensa al matrimonio con Diletta Leotta? L’indiscrezione (Di lunedì 15 marzo 2021) Can Yaman vicino al matrimonio? Si continua a parlare della love story tra l’attore turco e la giornalista sportiva. A quanto pare nell’aria, per Cana Yaman e Diletta Leotta, ci sarebbe odore di matrimonio. A rivelarlo ci ha pensato Santo Pirrotta durante la sua classica rubrica “Un Santo in Paradiso” a Ogni Mattina, programma su L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 15 marzo 2021) Canvicino al? Si continua a parlare della love story tra l’attore turco e la giornalista sportiva. A quanto pare nell’aria, per Cana, ci sarebbe odore di. A rivelarlo ci hato Santo Pirrotta durante la sua classica rubrica “Un Santo in Paradiso” a Ogni Mattina, programma su L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

repubblica : 'Che Dio ci aiuti 7', confermata la nuova stagione. Can Yaman potrebbe tornare - RollingStoneita : Come? Lo vedrete... #CanYaman #9marzo - team_world : #CanYaman questa sera guest star del finale di stagione della serie #CheDioCiAiuti6. Al link tutti i dettagli ?? - Novella_2000 : Can Yaman pensa già al matrimonio? Anello costosissimo per Diletta Leotta (e spunta anche una data per le nozze) - Albatrosfenice1 : RT @LeYamanine: ?Dall ig story del Maestro @FerzanOzpetek ?stima e ammirazione ???? #CanYaman @DeCecco_pasta #set @guldemcan @ItalyCan @canya… -