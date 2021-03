Campania, al via le vaccinazioni per i pazienti più fragili: tutte le categorie (Di lunedì 15 marzo 2021) Parte da questa settimana la campagna vaccinale aperta a tutti i pazienti fragili. Lo fa sapere l’Unità di Crisi, attraverso una nota stampa. “Da mercoledì 17 marzo, i medici di medicina generale devono inserire sulla piattaforma telematica della Regione Campania le adesioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Parte da questa settimana la campagna vaccinale aperta a tutti i. Lo fa sapere l’Unità di Crisi, attraverso una nota stampa. “Da mercoledì 17 marzo, i medici di medicina generale devono inserire sulla piattaforma telematica della Regionele adesioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

