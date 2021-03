Borgofranco d’Ivrea, 12enne trovata impiccata in casa. Si indaga per istigazione al suicidio (Di lunedì 15 marzo 2021) Una bambina di 12 anni è morta impiccata nella sua abitazione. indagano i carabinieri, che non escludono una sfida estrema sui social. Dramma a Borgofranco d’Ivrea, dove una bambina di 12 anni è morta impiccata ad una mensola. La giovane aveva la cintura di un accappatoio intorno al collo. Sul caso indagano i carabinieri. Si ipotizza che la ragazza possa essere rimasta vittima di una sfida estrema sui social ma nessuna ipotesi viene esclusa. Borgofranco di Ivrea, bambina di 12 anni morta impiccata A trovare il corpo della 12enne è stato il padre della ragazza che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo per la ragazzina non c’era nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno proceduto con gli ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021) Una bambina di 12 anni è mortanella sua abitazione.no i carabinieri, che non escludono una sfida estrema sui social. Dramma a, dove una bambina di 12 anni è mortaad una mensola. La giovane aveva la cintura di un accappatoio intorno al collo. Sul casono i carabinieri. Si ipotizza che la ragazza possa essere rimasta vittima di una sfida estrema sui social ma nessuna ipotesi viene esclusa.di Ivrea, bambina di 12 anni mortaA trovare il corpo dellaè stato il padre della ragazza che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo per la ragazzina non c’era nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno proceduto con gli ...

