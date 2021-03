Biathlon | Coppa del Mondo Oestersund 2021 | programma | orari | tv Il calendario completo

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ladeldi2020-è prossima all’ultimo atto. Sulle nevi svedesi di, infatti, tappa conclusiva del principale circuito internazionale ed emozioni garantite. Si comincerà il 19 marzo con le due sprint donne e uomini. Nella giornata successiva sarà la volta degli inseguimenti e poi sabato 21 marzo la chiosa con le mass start. Le ambizioni in casa Italia sono quelle di chiudere nel migliore dei modi una stagione che per tanti motivi non ha dato conferme degli strepitosi risultati delle ultime, ma che comunque ha confermato il livello alto della compagine tricolore. In particolare Dorothea Wierer e Lukas Hofer sembrano essere gli atleti con le carte migliori per ben figurare in questo round in terra svedese. Non resta che attendere i riscontri....

... Dorothea Wierer, Dominik Windisch e Lukas Hofer ha conquistato il secondo posto nella staffetta mista delladel Mondo di, disciplina che prevede tiro a segno con la carabina e sci di ...Secondo posto per l'Italia nella staffetta mista didel Mondo dia Nove Mesto, in Repubblica Ceca, e primo podio stagionale in questo format di gara per gli azzurri, nono in assoluto per il quartetto in gara oggi. Lisa Vittozzi , ...Biathlon: il secondo posto nella staffetta mista odierna ha un valore importante per gli azzurri, pensando già a Pechino 2022. E ora tutti a Oestersund per il gran ...L'ottavo podio stagionale dell'Italia del biathlon in Coppa del Mondo arriva nella staffetta mista di Nove Mesto II dove la formazione composta da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Dominik Windisch e Lu ...