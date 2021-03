Benzema: “Ronaldo? Bei ricordi con lui, ma non decido io. Rinnovo? La porta è aperta, se il presidente vuole sono qui” (Di lunedì 15 marzo 2021) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, Karim Benzema si è soffermato anche sulle situazioni legate al suo Rinnovo e ai rumors che vorrebbero un ritorno di CR7 a Madrid. Queste le dichiarazioni del bomber francese. Su Cristiano Ronaldo ed un suo possibile ritorno: “Ho fatto moltissime cose con lui qua con il Real Madrid, ma sono già passati tre anni. Gioca in un’altra squadra. Io non sono il presidente né l’allenatore, non so se sta bene o meno alla Juve. Io non posso rispondere sul suo eventuale ritorno a Madrid”. Sul suo Rinnovo: “Gioco nel Real Madrid, riesco a sopportare la pressione. Ci alleniamo per far gol e vincere, chi gioca in attacco vuole sempre fare gol. Gli avversari però migliorano, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, Karimsi è soffermato anche sulle situazioni legate al suoe ai rumors che vorrebbero un ritorno di CR7 a Madrid. Queste le dichiarazioni del bomber francese. Su Cristianoed un suo possibile ritorno: “Ho fatto moltissime cose con lui qua con il Real Madrid, magià passati tre anni. Gioca in un’altra squadra. Io nonilné l’allenatore, non so se sta bene o meno alla Juve. Io non posso rispondere sul suo eventuale ritorno a Madrid”. Sul suo: “Gioco nel Real Madrid, riesco a sopre la pressione. Ci alleniamo per far gol e vincere, chi gioca in attaccosempre fare gol. Gli avversari però migliorano, ...

